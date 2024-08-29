Fatma Şahin NTV'de yanıtladı: Gaziantep'te "dünyanın en uzun kebabı" için rekor hazırlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "GastroAntep Kültür Yolu Festivali" kentin mutfak kültürünü tanıtmanın yanı sıra kültürel ve sanatsal etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Bu yıl "Sağlıklı Yaşam ve Gastronomi Ekonomisi" temasıyla 14-22 Eylül'de düzenlenecek festivalde, dünyaca ünlü şeflerin katılımıyla workshoplar organize edilecek. Festivale özel olarak, 2,5 kilometre uzunluğunda kebap hazırlanarak "dünyanın en uzun kebabı" rekoru için deneme yapılacak. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, NTV yayınında konuya ilişkin soruları yanıtladı.
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