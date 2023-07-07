Gaziantep'te ağır hasarlı binanın çökme anı kamerada

Gaziantep'te, 6 Şubat'taki deprem felaketinde ağır hasar gören 3 katlı bir bina, dün akşam kendiliğinden çöktü. Bina depremlerin ardından boşaltıldığı için enkaz altında kalan kimse olmadı. Çevredekiler büyük panik yaşadı.

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