Gaziantep'te ağır hasarlı binanın çökme anı kamerada
Gaziantep'te, 6 Şubat'taki deprem felaketinde ağır hasar gören 3 katlı bir bina, dün akşam kendiliğinden çöktü. Bina depremlerin ardından boşaltıldığı için enkaz altında kalan kimse olmadı. Çevredekiler büyük panik yaşadı.
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