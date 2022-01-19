Gaziantep’te kar esareti

Gaziantep’te son yılların en yoğun kar yağışlarından biri yaşanıyor. Kentte hayat durma noktasına gelmiş durumda... TAG otoyolu kapandı. Vali Davut Gül, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığını ve yolda mahsur kalan 2 bin kişinin kurtarıldığını açıkladı. Yazılı açıklama yapan Gül, don ve buzlanmaya dikkat çekerek ‘‘Araçların şehir dışına gidişi durduruldu. Lütfen mecbur kalmadıkça özel araçlarınızla trafiğe çıkmayın’’ uyarısında bulundu.
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