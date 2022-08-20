Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı

Gaziantep'te katliam gibi kaza meydana geldi. Kazada 16 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı. Gaziantep Valisi Davut Gül "Hayatını kaybedenler arasında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var" açıklaması yaptı.

Haberler - NTV Haber 20.08.2022 - 12:47 | Son Güncelleme : 20.08.2022 - 13:20

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