Gaziantep'te Minguzzi vakası! Yaşıtları bıçakla saldırdı
Gaziantep'te 16 yaşındaki bir çocuk ve arkadaşı, yaşıtlarının bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan üç saldırgan yakalandı, suçlarını itiraf ettiler ancak adli kontrol şartıyla serbest kaldılar. Yaralı çocukların aileleri "Ahmet Minguzzi gibi, benim çocuğum da ölsün mü?" diyerek karara tepki gösteriyor. İşte muhabir Sena Kiper Sıtacı ve kameraman Serkan Sevinç'in haberi...
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