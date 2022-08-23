Gaziantep’teki kazada ölen muhabirlerin son görüntüleri ortaya çıktı
Gaziantep’te 16 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaşamını yitiren iki muhabirin son görüntüleri ortaya çıktı. Kazadan sadece saniyeler önce çekilen görüntülerde İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ve Abdulkadir Esen'in bir yaralıyı ambulansa taşımaları yer alıyor.
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