Gaziosmanpaşa'da kazadan kıl payı kurtuluş kamerada
İstanbul Gaziosmanpaşa’da kontrolden çıkan minibüs önce park halindeki öğrenci servisine ardından otomobile çarptı. Kazadan saniyeler önce otomobilden inen 13 yaşındaki erkek çocuğunun ölümden kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
09.01.2020 - 16:15| Son Güncelleme : 10.01.2020 - 11:28
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