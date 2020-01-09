Gaziosmanpaşa'da makas atan minibüsün altında kalmaktan böyle kurtuldu

İstanbul Gaziosmanpaşa’da kontrolden çıkan minibüs önce park halindeki öğrenci servisine ardından otomobile çarptı. Kazadan saniyeler önce otomobilden inen 13 yaşındaki erkek çocuğunun ölümden kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER