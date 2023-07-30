Gaziosmanpaşa'da taksiye silahlı saldırı: Şoför hayatını kaybetti
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir taksiye yapılan silhalı saldırıda yaralanan sürücü, aracın kontrolünü kaybederek park halindeki bir başka araca çarptı. Yaşanan olayda taksi şoförü Samet Kubiloğlu hayatını kaybederken, silahlı saldırıyı taksideki yolcuların husumetlilerinin gerçekleştirdiği iddia edildi. Polis, saldırganlarla yolcuların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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