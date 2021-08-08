Gece görüşlü helikopterler devrede

Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınlarına gece söndürme kabiliyeti olan helikopterle müdahale ediliyor. Ukrayna'dan gelen gece söndürme kabiliyeti olan 4 helikopterden 3'ü Milas ilçesinde çalışmaya başladı. Helikopterlerin, gece boyunca kara ekiplerine destek vereceği bildirildi. Bir gece söndürme kabiliyetli helikopter de Isparta'daki yangın söndürme çalışmasına destek veriyor.
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NTV Haber 08.08.2021 - 02:14| Son Güncelleme : 08.08.2021 - 03:23
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