Gece kulübündeki silahlı, bıçaklı kavga sokağa sıçradı

İzmir'in Konak ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerin toplandıkları gece kulübünde iki grup arasında küfür nedeniyle tartışma başladı. Gerginliğin artması üzerine tartışma büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Sokağa sıçrayan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

NTV 02.04.2021 - 10:11 | Son Güncelleme : 02.04.2021 - 11:06

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