Geçen yaz 300 gölün yarısından fazlası kurudu

Tarım da yanlış sulama yöntemleri ve Küresel ısınma sonucu artan kuraklık, Türkiye'de gölleri de olumsuz etkiliyor. Araştırmalara göre 300'e yakın gölün yüzde 60'ı kurudu. Uzmanlar doğal çözümlere başvurulmazsa önümüzdeki yıllarda kuraklıkla birlikte pek çok gölün daha yok olacağını söylüyor. (Haber: Selen Yalaz - Kamera: Timuçin İlbaylı)
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