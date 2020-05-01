Geçmişten bugüne 1 Mayıs

Uzun çalışma sürelerini protesto için eylemlerlerle başlayan 1 Mayıs'ın önemli bir tarihçesi var. 1 Mayıs nasıl doğdu, nasıl bayram oldu? İşte geçmişten bugüne 1 Mayıslar hakkında bilmeniz gerekenler...
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NTV 01.05.2020 - 09:54| Son Güncelleme : 01.05.2020 - 11:26
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