Geçmişten bugüne 1 Mayıs

Uzun çalışma sürelerini protesto için eylemlerlerle başlayan 1 Mayıs'ın önemli bir tarihçesi var. 1 Mayıs nasıl doğdu, nasıl bayram oldu? İşte geçmişten bugüne 1 Mayıslar hakkında bilmeniz gerekenler...

NTV 01.05.2020 - 09:54 | Son Güncelleme : 01.05.2020 - 11:26

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