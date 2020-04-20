Geleceğin hekimlerinden “Sevdan olmasa…”

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 40 öğrenci, moral için, kendi evlerinden ‘Sevdan Olmasa’ adlı şarkıyı hem çalıp hem de seslendirerek anlamlı bir klibe imza attı. Öğrenciler, 15 farklı müzik aleti ile 2 haftada hazırladıkları klibi corona virüs ile ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarına adadı.

ntv.com.tr 20.04.2020 - 17:00 | Son Güncelleme : 20.04.2020 - 17:49

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