Gelenek adı altında işkence ve ölüm

4 Ekim, Dünya genelinde her yıl Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanıyor. Ancak küresel olarak hayvanlara yönelik eziyet ve kötü muamele devam ediyor. Belki şu dakikada bile bir hayvan işkence edilerek öldürülüyor. Peki hayvanların hakkını nasıl koruyacağız? O hakları korumak için o hakların ne olduğu bilmemiz gerekiyor.

NTV 04.10.2021 - 11:11 | Son Güncelleme : 04.10.2021 - 11:25

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