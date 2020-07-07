Gelibolu'da bugün hava nasıl olacak?

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. NTV Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur, canlı yayında Gelibolu'daki hava durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı. Abur, “İlerleyen saatlerde yağışın başlaması yangının kontrol altına alınmasını kolaylaştıracak ama ekiplerin dikkat etmesi gereken yağış öncesinde rüzgarın giderek kuvvetlenecek olması” dedi.
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NTV 07.07.2020 - 08:12| Son Güncelleme : 07.07.2020 - 08:26
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