Sokak ortasında havaya ateş açan damat gözaltında

İstanbul Esenyurt’ta gelini evinden alan damat, belindeki silahı çekip sokaktaki insanlara aldırmadan havaya ateş açtı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde damadın çevredeki çocukları da umursamadan  defalarca ateş ettiği görüldü. Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine harekete geçen polis, 34 yaşındaki Ersin B.’yi gözaltına aldı.

ntv.com.tr 04.10.2021 - 12:52 | Son Güncelleme : 04.10.2021 - 13:05

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