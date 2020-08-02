Gelinler için altın maske ... (Fiyatı 75 bin TL'ye kadar çıkıyor)
Cerrahi maskenin üzerine 14 ve 22 ayar altın işlendi, gelinler için "altın maske" yapıldı. Kahramanmaraş’ta Coronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerde kullanılmak üzere üretilen, altın maskelerin fiyatı 75 bin liraya kadar çıkıyor.
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NTV 02.08.2020 - 12:19| Son Güncelleme : 02.08.2020 - 12:58
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