Gelinlik yerine koruyucu tulum

İstanbul'da sokaklar boştu ancak yine de renkli görüntüler yaşandı... Sağlıkçı bir çift koruyucu tulumlarıyla evlendi. Bando takımı evde kalmak zorunda olanlara moral verdi. Polisler ise çocuklara 23 Nisan coşkusu yaşattı.

NTV 19.04.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 19.04.2020 - 09:27

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