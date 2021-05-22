Geliştirdiği projeyle dünya birincisi oldu

Malatya’da yaşayan lise öğrencisi Feridun Balaban, geliştirdiği projeyle Amerika’da düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı’nda dünya birinciliği elde etti. ''11. sınıftayken TÜBİTAK’ın lise öğrencileri arasında düzenlediği araştırma projeleri yarışmasına katıldım. Burada ilk önce Türkiye birincisi oldum. Projem kapsamında güneş panellerinin verimini çok özel bir maddeyle arttırdım, sonra bu maddeyle güneş panellerinin üzerini kapladım. Güneş panellerim aynı alanda daha çok elektrik enerjisi üretti.''

NTV 22.05.2021 - 11:13 | Son Güncelleme : 22.05.2021 - 11:28

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