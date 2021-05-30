Gemlik Körfezi’nden çarpıcı görüntüler: Sakın midye yemeyin

Deniz salyası, yani müsilaj Marmara’nın tamamını sarmış durumda... Gemlik Körfezi’nde dalış yapan ekibin çektiği görüntüler de durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne serdi. Sualtı fotoğrafçısı Mehtap Akbaş Çiftçi ‘‘45 dakikalık dalış boyunca sadece iki tane balık gördüm. Ekipten bir arkadaşımız da bir tane yengeç gördü. Yani su altında canlılık yok’’ dedi. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Bşk. Tahsin Ceylan da ‘‘Marmara’daki canlıların büyük bölümü kesinlikle ölecek’’ dedi ve midye yenmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. (Haber:Pınar İlik Üçer)
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NTV 30.05.2021 - 16:42| Son Güncelleme : 30.05.2021 - 17:42
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