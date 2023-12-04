Gemlik'te 3 dakika arayla 2 deprem | AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: 5 tane artçı sarsıntı oldu
Bursa'da merkez üssü Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, depremi NTV yayınında değerlendirdi. Tatar, "Şu ana kadar 5 tane artçı sarsıntı var. Bunlar daha da küçülerek devam edecektir." dedi.
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