Genç balıkçı palamut avından bin kasa balıkla döndü

Palamuttaki bolluk hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldürüyor. Zonguldak’tan gelen yeni görüntüler tutulan balık sayısının ne kadar çok olduğunu gösteriyor. Karadenizli balıkçılara göre havanın değişmesiyle avlanan balık sayısı daha da artabilir. (Haber:Ahmet Örsoğlu)

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