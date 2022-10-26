Genç çift scooter’a bebekleriyle bindi

Scooter’a iki kişi bile binmek yasakken Adana’dan gelen görüntüler ‘pes’ dedirtti. Trafiğin yoğun olduğu Şehitler Bulvarı’nda genç bir çift scooter’a bebekleriyle bindi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, önde bir erkek, arkasında da kucağında bebek olan bir kadın vardı. Tehlikeye aldırmadan yoğun trafiğin arasında ilerleyen çift, bir süre sonra gözden kayboldu.
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