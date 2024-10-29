Genç Cumhuriyet'in modern yüzü: Ankara Palas

Cumhuriyet'in ilanından sonra tüm dünya gözünü Anadolu'nun ortasındaki yeni başkente, Ankara'ya çevirdi. Pek çok devlet ve hükümet başkanı yeni devleti ve kurucusunu ziyaret etmek istediğini iletti. Ancak savaştan yeni çıkmış Ankara'da konukları ağırlayacak iyi bir otel bile yoktu. Atatürk talimat vererek genç Cumhuriyet'in modern yüzünü de dünyaya gösterecek mimari bir eser inşaa edilmesini istedi. 1928 yılında hizmete açılan Ankara Palas, Atatürk'ün tabiri ile doğudan batıya açılan pencere oldu. (Haber: Özden Erkuş)
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