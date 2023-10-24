Genç doktora sokakta pusu kurdu
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan teknisyen Ersin K, aynı hastanede intörn doktor olan Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Nidanur N'nin evinin bulunduğu sokağa gitti. Burada bir süre araçta bekleyen Ersin K., evine doğru yürüyen Nidanur N’yi görünce inip, tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Nidanur N. ağır yaralandı. Nidanur N, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nidanur N'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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