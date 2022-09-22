Genç kadın eczanede tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı
İstanbul Gaziosmanpaşa’da ilaç almak için eczaneye giren kadın, tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda, eczaneye giren saldırganın kadının sırtına yumruk attığı ve kaçmaya çalışrıken yere düştüğü görülüyor.
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