Genç kadın eczanede tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da ilaç almak için eczaneye giren kadın, tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda, eczaneye giren saldırganın kadının sırtına yumruk attığı ve kaçmaya çalışrıken yere düştüğü görülüyor.

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