Genç kadına sokak ortasında tekme tokat saldırdılar

İstanbul Bahçelievler'de iddiaya göre gece geç saatlerde bir kadın ve iki adam sokakta tartışmaya başladı. Kısa süren tartışmanın ardından adamlardan biri kadına yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kadın kendini sopayla korumaya çalışırken diğer kişinin yumruğuyla yere düştü. Dayak yerde de devam etti.

NTV 30.07.2021 - 10:22 | Son Güncelleme : 30.07.2021 - 10:32

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