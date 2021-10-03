Genç kız, silahlı hırsızlara meydan okudu

İstanbul Kadıköy’de bir apartmana giren iki hırsız, kendilerini fark eden apartman görevlisi ve 23 yaşındaki kızı Merve Vural’la burun buruna geldi. Hırsızlar kaçmaya başlayınca genç kız onları yakalamak için peşlerinden koştu. Yakaladığı hırsızlardan biri, Merve Vural’a silah doğrulttu. Vural ‘‘Babamda sopa vardı ama bende hiçbir şey yoktu. Silahla mücadele edemeyeceğim için bırakmak zorunda kaldım’’ dedi.
Abone ol
Paylaş
NTV 03.10.2021 - 17:30| Son Güncelleme : 03.10.2021 - 17:33
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.