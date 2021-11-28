Genç kızı felç eden dayak kamerada

İstanbul Taksim’de 24 yaşındaki genç kız, ablasının nişan yemeği sonrasında eğlenmeye gittikleri bir mekanda öldüresiye dövüldü. Saldırganın bir anda arkadan gelerek yumruk atmaya başladığını anlatan Zehra Meraklı ‘‘Tanımadığım yabancı uyruklu biri saldırdı. Daha önce hiç görmediğim biri. Defalarca yumruklayıp tekme attı. Beyin kanaması geçirmişim, şu an yüzüm felç’’ dedi. Günlerce hastanede yattığını ve tedavisinin hala devam ettiğini söyleyen Meraklı, şikayetçi oldukları saldırganın bir an önce ceza almasını istiyor.

Haberler - ntv.com.tr 28.11.2021 - 13:42 | Son Güncelleme : 28.11.2021 - 13:55

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