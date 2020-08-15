Genç kızın ölümü şüpheli bulundu

Gaziantep'te bir genç kız, 17 yaşındaki Duygu Delen, bir apartmanın 4. katından düşerek hayatını kaybetti. Genç kızın ölümünün ardından gözaltına alınan kişi "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklandı.
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NTV 15.08.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 15.08.2020 - 12:19
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