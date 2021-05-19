Genç Mustafa Kemal'in öyküsü

Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarını geçirdiği okul Mekteb-i Harbiye-i Şahane'deki sınıfı güneş görmüyordu. Karanlıktı... Arkadaşları bu durumdan şikayet ettiğinde onlara hiç unutamayacakları şu cümleyi kurdu: "Dershanemiz karanlık ama yüreklerimiz aydınlıktır"... İşte genç Mustafa Kemal'in öyküsü... (Haber:Deniz Tüysüz Kamera:Hüseyin Eroğlu)

NTV 19.05.2021 - 09:37 | Son Güncelleme : 19.05.2021 - 10:08

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