Genç sporcular enkaz altında: Voleybol takımının kaldığı otel de yıkıldı

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı da kaldıkları otelde enkaz altında kaldı. 20'li yaşlarda 11 genç... Aileleri 3 gündür enkaz başında umutlarını korumaya çalışıyor. Enkazda ise şu anda çalışma yapılamıyor. (Haber:Osman Terkan Kamera:Bahattin Demir)

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