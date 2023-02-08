Genç sporcular enkaz altında: Voleybol takımının kaldığı otel de yıkıldı
Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı da kaldıkları otelde enkaz altında kaldı. 20'li yaşlarda 11 genç... Aileleri 3 gündür enkaz başında umutlarını korumaya çalışıyor. Enkazda ise şu anda çalışma yapılamıyor. (Haber:Osman Terkan Kamera:Bahattin Demir)
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