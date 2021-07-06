Genç sporcunun azmi ön yargıyı yendi

Şanlıurfa'da yaşayan 13 yaşındaki Merve Akpınar'ın azmi sosyal medyada yankı buldu. Ona cinsiyeti nedeniyle gönül verdiği hentbol sporunu yapamayacağını söylediler. O ise ön yargılı eleştirileri kabul etmedi ve azmiyle başarı hikayesini yazdı. Federasyon ve büyük kulüplerden Merve'ye destek yağdı. 13 yaşındaki Akpınar, "Ben kendi köyümün kız çocuklarının kaderini değiştireceğim" dedi.

NTV 06.07.2021 - 10:11 | Son Güncelleme : 06.07.2021 - 10:23

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