Genç sporcunun azmi ön yargıyı yendi

Şanlıurfa'da yaşayan 13 yaşındaki Merve Akpınar'ın azmi sosyal medyada yankı buldu. Ona cinsiyeti nedeniyle gönül verdiği hentbol sporunu yapamayacağını söylediler. O ise ön yargılı eleştirileri kabul etmedi ve azmiyle başarı hikayesini yazdı. Federasyon ve büyük kulüplerden Merve'ye destek yağdı. 13 yaşındaki Akpınar, "Ben kendi köyümün kız çocuklarının kaderini değiştireceğim" dedi.
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NTV 06.07.2021 - 10:11| Son Güncelleme : 06.07.2021 - 10:23
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