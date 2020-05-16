Gençler 42 gün sonra dışarı çıktı

Dün, gençlerin günüydü. 42 gün sonra 4 saatliğine sokağa çıktılar. Alışveriş merkezleri ve parklar gençlerle doldu. Polis, "sık sık" sosyal mesafe ve maske uyarısı yapmak zorunda kaldı. Gençlerse 4 saatlik özgürlüğe doyamadı.

NTV 16.05.2020 - 10:25 | Son Güncelleme : 16.05.2020 - 10:42

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