George Floyd cinayetinin üç boyutlu animasyonu yapıldı
Amerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd davası sürüyor. Floyd polislerin ensesine diziyle basıp dakikalarca nefessiz bırakması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Mahkemede bir akciğer hastalıkları uzmanı ifade verdi ve bu ifade sırasında savcılık, olayın "üç boyutlu animasyonunu" mahkemeye sundu. Ayrıntılar NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay aktardı.
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NTV Haber 08.04.2021 - 18:31| Son Güncelleme : 08.04.2021 - 18:54
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