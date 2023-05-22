Geri manevra yapan sürücü arkasından gelen yayaya böyle çarptı

Bursa’da cadde üzerinde geri manevra yapan otomobil sürücüsü arkasından gelen yayayı fark etmeyip çarptı. Aracın altında ezilmekten son anda kurtulan yaya yaralandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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