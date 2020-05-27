Gezdirdiği köpeğin saldırısına uğradı

Beslenmesi yasak olan Dogo Argentino cinsi köpek, sokağa çıkma yasağının olduğu gün, gezdirdiği kişiye saldırdı. Yerde sürüklenen kişiyi mahalleli zorla kurtardı. Yaralanan kişi daha sonra gözden kayboldu.

ntv.com.tr 27.05.2020 - 16:44 | Son Güncelleme : 27.05.2020 - 17:01

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