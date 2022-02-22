Gezi teknesindeki turistler neye uğrağını şaşırdı

Meksika’nın Faralln Adası açıklarındaki bir turist teknesi katil balina tarafından kovalandı. Turistler kendilerini uzun süre takip eden balinayı cep telefonlarıyla görüntülediler. Uzmanlar, katil balinaların üremeyebilmek için sıcak sulara yüzdüğünü ve Faralln Adası çevresinde de bu nedenle görüldüğünü belirtiyor.
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