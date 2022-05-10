Gıdada sahtecilik arttı

Tüketici Başvuru Merkezi, son dönemde gıda fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişle birlikte gıda sahteciliğinde artış yaşandığına dikkat çekiyor. Sahtecilerin, ayçiçek yağından, et ve süt ürünlerine, baharattan bala kadar birçok üründe hile yaptığı belirtiliyor. Haber: OSMAN TERKAN Kamera: SAVAŞ DALDAL

Haberler - NTV Haber 10.05.2022 - 03:24 | Son Güncelleme : 10.05.2022 - 03:33

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