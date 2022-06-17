Gidiş bileti var dönüş yok

Okullar tatil oldu, 3 hafta sonra da Kurban Bayramı, gözler otogarlarda. Memleketine gitmek isteyenler dönüş biletini şimdiden alamıyor. Birçok firma kısa süreli yani bir haftaya kadar bilet kesiyor. Daha uzun süreler için bilet kesilememesinin nedeni ise akaryakıt fiyatlarındaki öngörülemeyen zamlar.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
NTV Haber 17.06.2022 - 13:42| Son Güncelleme : 17.06.2022 - 13:45
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.