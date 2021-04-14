''Gidiyorum,nefes alamıyorum'' diyen genci güvenlik görevlisi kurtardı
Samsun’da tramvay durağında beklerken kalp krizi geçiren genci, güvenlik görevlisi kurtardı. 31 yaşındaki Serkan Kantekin göğsünde şiddetli ağrı hissedince güvenlik kulübesine giderek ‘‘Nefes alamıyorum gidiyorum, kurtarın beni’’ diyerek yardım istedi. O sırada istifra etmeye başlayan gencin kriz geçirdiğini anlayan Eray Parlak, kalp masajı yaptı. 112 ekibi tarafından hastaneye kaldırılan genç sağlığına kavuştu. Bir insanın hayatını kurtardığı için mutlu olduğunu söyleyen Parlak ‘‘Hiç nefes alamıyordu, kendinden geçmişti. Allah korusun bir şey olsaydı vicdan azabı çekerdim’’ dedi.
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ntv.com.tr 14.04.2021 - 11:20| Son Güncelleme : 14.04.2021 - 11:47
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