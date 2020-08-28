Giresun'da esnaf, çamur içerisinde bulduğu parasını böyle yıkadı
Giresun'da selin vurduğu ilçede cadde ve sokakların temizlenmesinin ardından esnafında iş yerlerini temizleme çalışmaları sürüyor. Bazı işyerleri çamurun içinden çıkardığı yazar kasalarının içerisinde paralarını arıyor. Çamurlu paralar ise suda yıkanarak temizlenmeye çalışılıyor.
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28.08.2020 - 17:04| Son Güncelleme : 28.08.2020 - 17:37
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