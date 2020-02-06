Giresun'da heyelan böyle geldi

Giresun’un iç kesimlerdeki ilçeler ile Sivas ile bağlantısını sağlayan Giresun-Dereli karayolunda toprak kayması meydana geldi. Giresun'da merkeze bağlı Duroğlu Beldesinde sabah saatlerinde meydana gelen toprak kaymasında can kaybı yaşanmadı. Yol bir süre ulaşıma kapandı, çalışmanın ardından tekrar açıldı. O anlar böyle kaydedildi.
06.02.2020 - 10:49| Son Güncelleme : 06.02.2020 - 11:05
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