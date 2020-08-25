Giresun'da sel böyle geldi

Giresun'da 8 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler sel felaketinden en çok etkilenen noktalardan biri olan Dereli ilçesinde kaydedildi. Şiddetli yağışın taşırdığı derenin suyu ilçe merkezine doğru ilerledi. Sel suyu önüne kattığını sürükledi.
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DHA 25.08.2020 - 00:50| Son Güncelleme : 25.08.2020 - 00:54
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