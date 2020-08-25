Giresun'daki sel felaketi: Son sözleri ''Boğuluyoruz, kurtarın'' oldu
Giresun'da selde kaybolan 2'si jandarma, 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kayıplar arasında, Akgün ailesi de var. Cenaze için İstanbul'dan Samsun'a giden anne, baba ve 20 yaşındaki kızları, Giresun'daki akrabalarını ziyaret edecekti. O sırada, sele yakalandılar, Emine Akgün yardım için yakınlarını aradı, ama telefon kesildi. Son sözleri ''Boğuluyoruz, kurtarın'' oldu.
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NTV Haber 25.08.2020 - 13:59| Son Güncelleme : 25.08.2020 - 14:01
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