Giresun'daki sel felaketi: Son sözleri ''Boğuluyoruz, kurtarın'' oldu

Giresun'da selde kaybolan 2'si jandarma, 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kayıplar arasında, Akgün ailesi de var. Cenaze için İstanbul'dan Samsun'a giden anne, baba ve 20 yaşındaki kızları, Giresun'daki akrabalarını ziyaret edecekti. O sırada, sele yakalandılar, Emine Akgün yardım için yakınlarını aradı, ama telefon kesildi. Son sözleri ''Boğuluyoruz, kurtarın'' oldu.

NTV Haber 25.08.2020 - 13:59 | Son Güncelleme : 25.08.2020 - 14:01

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