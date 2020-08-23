Giresun'daki sel felaketinde mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
Giresun, son yılların en büyük sel felaketini yaşadı. Dereler taştı, sokakları su bastı, araçlar sürüklendi. İlk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği sel nedeniyle mahsur kalan 14 kişinin Sahil Güvenlik helikopteri tarafından kurtarılma görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüleri Sahil Güvenlik Komutanlığı, Twitter hesabından paylaştı. Görüntülerde karadan ulaşımın sağlanamadığı bir noktaya ulaşan Sahil Güvenlik helikopteriyle vatandaşların kurtarılması var. Konuyla ilgili açıklamada da Giresun’da yaşanan sel felaketi sonrası 2 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi görevlendirildiği belirtildi. Açıklamada ''Şu ana kadar yapılan arama kurtarma faaliyetlerinde Sahil Güvenlik helikopterleri tarafından 14 vatandaşımız mahsur kaldıkları bölgeden tahliye edilerek hastaneye sevk edilmeleri sağlanmıştır" denildi.
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NTV Haber 23.08.2020 - 19:10| Son Güncelleme : 23.08.2020 - 19:13
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