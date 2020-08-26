Giresun'daki selde tonlarca fındık zarar gördü

Sel ve heyelanın vurduğu Giresun'da kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Yaraların sarılmaya çalışıldığı bölgede fındık bahçeleri de büyük zarar gördü. Bahçelerde hasadı yapılan tonlarca fındık derelerin taşması sonucu denize döküldü. Özellikle Dereli, Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde kaybın yüzde 70 olduğu belirtiliyor.

NTV Haber 26.08.2020 - 17:47 | Son Güncelleme : 26.08.2020 - 17:50

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