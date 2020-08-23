Giresun'u sel vurdu : 4 can kaybı, 11 kayıp

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e çıktığını söyledi. Kayıp 11 kişiyi arama çalışması sürüyor. Çalışmalarda 133 kişi kurtarıldı. Sel bölgesinden DHA muhabiri Zeynep Irmak Öcal son durumu anlattı.

NTV 23.08.2020 - 11:11 | Son Güncelleme : 23.08.2020 - 11:28

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