Giysi toplama kutusuna girip çıkamayan adamı itfaiye kurtardı
İstanbul Üsküdar'da giysi toplama kutusundaki giysileri almak için giren adam dışarı çıkamadı. Yardım çağrılarını duyanların haber vermesiyle gelen polis ekipleri de vatandaşı çıkaramayınca itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kurtarılan adam, hastaneye kaldırıldı.
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NTV 04.05.2021 - 09:43| Son Güncelleme : 04.05.2021 - 10:08
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